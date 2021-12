Ostravici čeká rekonstrukce, získala stavební povolení

Kdysi známý módní dům Ostravica-Textilia v centru Ostravy by se po letech chátrání měl dočkat rekonstrukce. Opravy by mohly začít na počátku příštího roku. Projekt získal stavební povolení a v těchto dnech začalo výběrové řízení na dodavatele prací. Řekl to zástupce vlastníků objektu Jindřich Vaněk. V místě má vzniknout centrum kreativního průmyslu doplněné o gastronomické zázemí, hudební klub nebo divadelní a konferenční sál. S otevřením se počítá v polovině roku 2023.