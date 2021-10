Pamětní deska i výstava málo známých děl. Slovácko si připomíná 160. výročí narození Joži Uprky

video Slovácko si připomíná 160 let od narození Joži Uprky

Představitel pozdní secese Joža Uprka se narodil 26. října 1861 v rodině rolníka a malíře samouka v Kněždubu u Strážnice. Studoval výtvarné akademie v Praze a Mnichově. Celý život se věnoval slováckému venkovu a folkloru. V malbách, akvarelech a kresbách zachycoval motivy z každodenního života, práci, slavnosti i lidové zvyky.

Delší dobu Uprka žil a tvořil také na Slovensku, studijně pobýval například v Paříži a Dubrovníku. Bývá řazen mezi autory pohybující se na rozhraní romantického historismu a secesního dekorativismu. Světově proslulými jsou jeho obrazy Jízda králů a Pouť u svatého Antonína, která byla na pařížském Salonu v roce 1894 oceněna zvláštní cenou poroty. Uprka zemřel 12. ledna 1940 ve svém domě v Hroznové Lhotě.

Bronzová deska byla v Uherském Hradišti odhalena 15. října. „Je to významná osobnost, zapsal se do historie českého a evropského výtvarného umění. Je obrovská persona tady na Slovácku. Když dost často přijížděl do Uherského Hradiště, bydlel právě v domě číslo popisné 27, tak jsme se rozhodli instalovat pamětní bronzovou desku na tento dům,“ uvedl Petr Vašát, místopředseda správní rady Nadace Moravské Slovácko, která vznik desky financovala.