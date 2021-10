Jak se bránit zrychlující inflaci? Analytici doporučují rozložit úspory i do investic

Hodnotu mají bankovky pořád stejnou, množství toho, co si za ně lidé reálně koupí, se ale čím dál víc snižuje. Například za tisíc korun si člověk momentálně koupí méně než před rokem. Jelikož se inflace pohybuje kolem pěti procent, znamená to zjednodušeně, že tisícovka přišla o hodnotu padesáti korun.

A téměř to stejné se s penězi stane na běžném účtu. Když si tam lidé vložili dvě stě tisíc, jejich reálnou hodnotu inflace za rok snížila asi o 9 tisíc korun. „To nejhorší, co lidé můžou udělat, je nechat ty peníze ležet na běžném účtu nebo spořicím,“ říká analytik Karel Kotoun.

„Pokud peníze jenom leží na účtu, tak máme garanci ztráty jejich hodnoty,“ varuje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh.

Jenže české domácnosti své úspory ukládají nejvíc právě na běžné účty. Většinu svých volných prostředků tam má víc než polovina lidí. Přitom třeba investicí do konzervativnějších dluhopisů s nízkým výnosem by z dvou set tisíc inflace za rok ukrojila asi sedm tisíc. A při koupi akcií by lidé při tomto vkladu naopak vydělali v průměru až pět a půl tisíce.

Důležitá portfolia

„Lze říct, že boj proti inflaci se neobejde momentálně bez velkého zastoupení akcií v portfoliu,“ vysvětluje Brodani. Většina portfolií je momentálně převážně akciová, menší část je pak dluhopisová. Tímhle směrem skládají většinu portfolií pro své klienty různé mladé firmy, jako například investiční platforma Fondee.

„Například v posledním roce výnos portfolií od toho nejkonzervativnějšího do toho nejodvážnějšího byl mezi šesti až jedenácti procenty, tudíž mnohem více než inflace,“ říká zakladatel Fondee Jan Hlavsa. I tady tak kvůli rychlejšímu zdražování evidují větší nárůst klientů.

„Od začátku roku se nám počet klientů zečtyřnásobil, dneska už není investování jen pro bohaté, ale je to pro každého, kdo se chce zajistit, aby mu inflace nerozežrala úspory,“ doplňuje Hlavsa. Navíc podle analytiků bude zdražování dál pokračovat – a za tytéž bankovky si toho lidé koupí zase o něco míň.