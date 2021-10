Plzeňský kraj chce od Českých drah pokutu za nedodržení komfortu cestování

Snížený komfort ve vlacích může mít podle náměstka hejtmanky pro dopravu Pavla Čížka (STAN) za důsledek snížený zájem cestujících, kteří raději využijí individuální dopravy, a mohou se snížit tržby od cestujících, které jsou příjmem kraje. Jde zatím o největší pokutu kraje železničnímu dopravci.

České dráhy považují nedostatky za drobné a zatím neuvedly, jestli pokutu uhradí, nebo ji budou rozporovat. „České dráhy věnují kvalitě železniční dopravy a přilákání zákazníků do vlaků v Plzeňském kraji velkou pozornost a region bude mít od roku 2022 k dispozici nejmodernější vozidlový park. Už několik let investujeme do moderních bezbariérových souprav s komfortními sedadly a vybavených množstvím doplňkových služeb, jako je Wi-Fi, možnost dobíjení cestovní elektroniky a další,“ řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Přechod od starších vozidel na moderní je však postupný.