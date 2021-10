S aplikací Lítačka a časovým kuponem na MHD si lidé v Praze mohou půjčit i některá sdílená kola

Kolo si v Praze mohou až čtyřikrát denně půjčit držitelé všech časových kuponů, musí však používat mobilní aplikaci Lítačka, s pomocí které se výpůjčka provádí. „Chceme tím zejména vylepšit a zefektivnit dopravu občanů na poslední míli nebo poslední stovky metrů od stanice metra nebo zastávky tramvaje,“ řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Město provozovatelům za každou výpůjčku zaplatí dvanáct korun, na zkušební projekt podle dřívějšího rozhodnutí radních vyčlenilo dva miliony čtyři sta tisíc korun. Po jejich vyčerpání provoz vyhodnotí a připraví trvalé řešení. „Očekávám, že někdy v příštím roce by se soutěžili provozovatelé bikesharingu, kteří by byli do systému MHD trvale zapojeni,“ uvedl náměstek.

Koloběžky se zatím nezapojí

Scheinherr dále řekl, že město v posledním roce ve spolupráci s dopravním podnikem a městskými částmi instalovalo stojany na kola u stanic metra, ale jinak je distribuce kol na provozovatelích. Dva poskytovatelé zapojení do zkušebního projektu jsou podle něj jediní, kteří se přihlásili.

„Ještě jsme kontaktovali Lime, který má elektrokola, ale ti s námi nechtěli spolupracovat a koloběžky jsme do toho zapojovat nechtěli,“ vysvětlil.

Ředitel městské firmy Operátor ICT Michal Fišer doplnil, že mobilní aplikaci Lítačka nyní aktivně používá až čtvrt milionu uživatelů a staženou ji má asi sedm set tisíc lidí.