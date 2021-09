V moravskoslezských nemocnicích je nejvíc pacientů s koronavirem v zemi. Velká část mladších a neočkovaných

Moravskoslezský kraj má nejvíce hospitalizovaných s koronavirem v Česku. V nemocnicích je s tímto onemocněním 46 pacientů a podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) to nejsou jen senioři, ale ve velké míře také neočkovaní lidé ve věku od třiceti do šedesáti let. Nemocnice v kraji se chystají na znovuotevření covidových oddělení.