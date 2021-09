Ombudsman doporučuje obcím, aby odebraná zvířata převzaly do náhradní péče a peníze vymáhaly po majiteli

Prachatice, které odebraly chovateli kvůli špatnému zacházení desítky zvířat, utratí za jejich péči měsíčně tři sta tisíc korun. Ombudsman Stanislav Křeček městu doporučil, aby zvířata převedlo z předběžné do klasické náhradní péče a následně přikázalo vlastníkům zaplatit náklady. Neuhradí-li je do tří měsíců, je možné zvířata převést do majetku státu.