Lidé se obávají další těžby čediče v Chuchelně. Povolení je i po letech stále platné

Těžba v lomu Chuchelna začala už v roce 1967, zastavena byla zhruba před dvaceti lety. Někteří lidé však mají dodnes popraskané zdi od mohutných odstřelů. Například Jindřich Stránský, který bydlí zhruba sto metrů od lomu, přirovnává odstřely k zemětřesení.

Těžaři lom opustili v roce 2004, povolení pro těžbu je ale stále platné. Místní obyvatelé se tak dalšího hluku a otřesů nadále obávají. Ve Smrčí, které je vzdálené jen několik kilometrů, je navíc další lom. Hluk z něj je slyšet i v Chuchelně. „Mám velkou obavu o spodní vody, a je mi samozřejmě hodně líto ekosystému, který se začal po skončení těžby probírat,“ řekl obyvatel Chuchelny Jan Mazánek.

Eurovia: V nejbližších letech těžbu neplánujeme

Území od roku 2015 spadá do globálního parku UNESCO. Lom je v současnosti v takzvaném režimu zajištění, a to až do konce června roku 2024. „Před uplynutím této lhůty máme v plánu požádat o povolení do režimu zajištění dále. To znamená, že v tomto lomu nemáme v plánu těžit ještě několik dalších let,“ řekla mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Proti těžbě je například tamní spolek Mlok. Vznikla už dokonce i petice, a připravuje se referendum. „Poté by obec chtěla zajistit například nový hydrogeologický posudek nebo posouzení vlivu na okolí,“ uvedla starostka Chuchelny Eva Peštová (nestr.). Rozhodující slovo bude mít nakonec Báňský úřad.