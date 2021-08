V Plzni chystají ukládání popela zemřelých ke kořenům stromů. Začne se na podzim

Ústřední hřbitov v Plzni má rozlohu 12 hektarů. První hroby byly zřízeny v roce 1901. Roku 1926 začalo sloužit krematorium. V těsné blízkosti nové budovy vznikl urnový háj a kolumbárium. Zemřelí mohou být pohřbeni v rakvi do země nebo do hrobky, popel lze rovněž uložit do země, rozptýlit na rozptylových loučkách nebo uložit do kolumbárií, včetně nejdelšího kolumbária v Česku.