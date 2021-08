Hasiči připravili ukázku k výročí požáru Národního divadla

„My jsme se s Národním divadlem rozhodli, že si připomeneme 140. výročí symbolickým příjezdem našich jednotek a vztyčením výškové techniky v tu samou hodinu, kdy tady zasahovaly jednotky při velkém požáru,“ uvedl pro ČT24 přímo na akci vrchní komisař pražských hasičů Martin Kavka.

Tehdejší zásah se ale úplně nepovedl, když hasiči přijeli, tak střecha hořela už v plném rozsahu. „Vybavení a počet hasičů na tak velký požár nestačil. Dokážu si představit, že kdyby se tak velký požár stal teď, tak by sem vyjelo sto hasičů. Oni takový počet vůbec neměli, neměli ani výškovou techniku,“ sdělil Kavka s tím, že Národní divadlo bylo v té době velmi dobře protipožádně vybaveno, ale nebylo stavebně dokončeno. Některé systémy tak nefungovaly, o požáru se nicméně vědělo poměrne brzy.

„Byl tu hasič, který zpozoroval kouř ze střechy divadla, v tu samou chvíli to zpozoroval strážník na chodníků,“ sdělil Kavka. Ničivému rozsahu požáru ale napomohla absurdní shoda náhod, například k hasičskému sboru nedorazilo oznámení, že hoří, a vodárna řešila havárii potrubí.

„Dnes je budova prošpikovaná čidly, je tady velín, který nepřetržitě divadlo hlídá, v případě mimořádné události by okamžitě zavolal hasiče, a my bychom tu byli zhruba do pěti minut,“ říká Kavka.

Nepozornost dělníků

Národní divadlo vyhořelo jen dva měsíce po otevření. Provoz zahajovalo nedokončené u příležitosti návštěvy následníka rakousko-uherského trůnu Rudolfa s novomanželkou Stefanií.

V budově se pak přes léto pracovalo na jejím dokončení, požár vznikl údajně kvůli nepozornosti dělníků, kteří na střeše upevňovali hromosvod. Plameny zničily nejen střechu, ale také jeviště a hlediště.

Okamžitě po požáru začala druhá sbírka a 18. listopadu 1883 bylo Národní divadlo podruhé slavnostně otevřeno, stejně jako poprvé Smetanovou Libuší.