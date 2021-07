Silničáři začali opravovat sjezdy a nájezdy na D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí. Řidiče čekají omezení

Oprava výjezdů a sjezdů začala na exitu 261 Křelov. Až do 8. srpna bude při opravě uzavřena levá i pravá rampa. „Vozidla jedoucí po dálnici D35 na Olomouc budou svedena již na mimoúrovňovém křížení (MÚK) 253 Náměšť na Hané a projedou po silnicích II/449 a II/635 do Křelova a po III/5709 až do Hněvotína. Řidiči jedoucí od Olomouce pojedou za kruhovým objezdem u Globusu k restauraci Prachárna na silnici II/635 směr Křelov a v Křelově zůstane možnost odbočení na silnici III/5709 do Hněvotína,“ popsal mluvčí olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.