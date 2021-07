Slovanskou epopej návštěvníci zámku v Moravském Krumlově uvidí v polovině prázdnin

Moravský Krumlov o navrácení díla usiloval podle starosty Tomáše Třetiny (TOP 09) od chvíle, kdy bylo odvezeno do hlavního města, což bylo v roce 2011. „Tam byl zásadní problém právě v té připravenosti prostor krumlovského zámku. Velkým problémem bylo vlastnictví zámku. My jsme to projednávali na zastupitelstvu a právě v těchto dnech je to pět let, co jsme zámek koupili,“ řekl.