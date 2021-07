V Mostě chybí řidiči autobusů, hrozí další omezování spojů

Problém s nedostatkem řidičů už v Mostě začal omezovat dopravu. Například autobusová linka číslo 30, která jezdila po čtvrt hodině, už nyní jede jen jednou za půl hodiny.

Dopravnímu podniku vypomáhá například Tomáš Šťourač. Jinak pracuje jako řidič autobusu v Karlových Varech. „Já jsem jako brigádník, mám šest až sedm směn do měsíce, víc nemůžu,“ řekl.

Pomáhat už musí ale třeba i personální manažerka dopravního podniku Eva Emingerová. „Třeba včera jsem řídila já číslo 5. Když ráno přijdete do práce a pak si v půl druhé jdete sednout do autobusu, je to náročné,“ nastínila.

Nezbytné přesčasy

Většina zaměstnanců jezdí přesčasy. „Nejsme neúnavní, nejsme stroje, odpočinek potřebujeme,“ podotkla řidička Petra Šimková.

Dopravní podnik se nyní snaží zájemcům nabídnout lepší finanční ohodnocení a bonusy. Jestli ale nové řidiče nesežene, bude si muset stále vypomáhat s lidmi z kanceláří nebo údržby.