V Krnově řeší nepovedenou rekonstrukci dvou ulic, některým rodinám zatéká do domů

„Když jsme se sem stěhovali, tak jsme měli schod do domu a teď máme schod dolů. Takže to je rozdíl dvou schodů,“ popisuje Jaroslav Krušina. Do domu teče voda, na parkování jsou pro více než deset rodin jen tři místa a chodník je rozdělený vysokým soklem, jsou hlavní výtky obyvatel Sokolovské ulice po její rekonstrukci.

„Veškerá voda, která naprší, nám teče k domu, protože to je opravdu vyspádované k domu a zatéká nám až na chodbu,“ popisuje Šárka Ježková. Nejsou sami, kdo si stěžuje. Kvůli schodu mají místní ztížený vjezd do dvorů.

„Máme tady důchodce, dokonce paní, která má skoro 90 let a jde o hůlce, tak to nemůže sejít. Nebo když nastupuje do taxiku, tak tou hůlkou propadne do díry,“ popisují reálné fungování po rekonstrukci nájemníci ze Sokolovské ulice.

Město se brání tím, že s lidmi několikrát jednalo. Během stavby i po jejím skončení. „V této záležitosti jsme s občany jednali a navrhli jim dvě technická řešení. Na naše návrhy ale nereagovali,“ uvádí mluvčí Krnova Dita Círová.

Rekonstrukce trvala asi tři čtvrtě roku a stála 25 milionů korun. Místní se s výsledkem nechtějí smířit a pokusí se s radnicí ještě jednat.