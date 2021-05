Pernštejn láká na vrchnostenskou zahradu. Její obnova stála 125 milionů korun

Vznikala od počátku 18. století a vyvrcholení parkových úprav se datuje do přelomu 18. a 19. století, kdy panství vlastnil baron Ignác Schröffel. Ten však v roce 1805 zemřel. Úsilí posledních majitelů panství, hraběcí rodiny Mittrowských z Nemyšle, se soustředilo jen na údržbu zahrad. Po roce 1945 přešel hrad se zahradami do vlastnictví státu, ale část získali jiní majitelé. Zahrady postrádaly pravidelnou údržbu, chátraly a zarůstaly. Nyní se areál vrátil do své vrcholné podoby z doby před 200 lety, kdy patřil mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku.