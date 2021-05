V Hradci Králové začala stavba protihlukové stěny. Řidiči se musejí připravit na omezení provozu

Po výpadovce z Hradce Králové na Pardubice projede za den přes 30 tisíc aut a v noci přes čtyři tisíce vozů. Jde o jednu z nejzatíženějších silnic v regionu. Kvůli stavbě silničáři omezili provoz na Rašínově třídě. Uzavřen je jeden ze dvou jízdních pruhů ve směru na Pardubice. „To se částečně dotkne také Střelecké a Sokolské ulice (na městském okruhu), kde se vozidla již budou muset začít řadit do jednoho jízdního pruhu,“ řekl ředitel hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic Marek Novotný.

Odlehčovací objízdná trasa pro auta směřující z Hradce Králové směrem na Pardubice vede po městském okruhu ve směru od kruhového objezdu Brněnská přes křižovatku Tesla a kolem zóny OBI na kruhovou křižovatku u ČKD a dál po silnici I/11 na Pardubice.

Hluk z projíždějících aut už byl neúnosný

Ředitelství silnic a dálnic výstavbou stěny podle radnice reaguje na požadavky města a komise místní samosprávy. Hluk ze čtyřproudé silnice by měl u domů po výstavbě stěny klesnout ve dne o devět decibelů, v noci o 3,5 decibelu.

Domy se stovkami bytů jsou od silnice vzdálené asi 40 metrů. „Hluk z projíždějících vozidel na Rašínově třídě byl v posledních letech již neúnosný, jelikož počty aut, která tudy projíždí, každoročně rostou,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj města Jiří Bláha (ODS).

V posledních týdnech stavbaři v lokalitě dělali přípravné práce. Odstranili stromy a náletové dřeviny, které by výstavbě bránily.

V létě bude objížděk a omezení víc

Řidiči v Královéhradeckém kraji se musejí v létě kvůli plánovaným opravám připravit na řadu objížděk a zdržení. Na silnicích prvních tříd by se opravy měly většinou odehrát za kyvadlového provozu.

Na Trutnovsku tento týden začali stavbaři opravovat dva úseky silnice I/16. Řidiči kvůli tomu budou muset jezdit objížďkami až do podzimu. „První oprava se týká úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi na trase z Trutnova směrem k polské hranici. Druhá oprava začala na silnici v Pilníkově a její součástí je i oprava čtyř mostů mezi Pilníkovem a trutnovskou čtvrtí Volanov,“ uvedla regionální mluvčí ŘSD Kristýna Korenčiková.

Uzavírka silnice ve Zlaté Olešnici potrvá do 30. května a pak od 6. září do 17. října. V Bernarticích bude silnice kvůli opravě mostu uzavřená od 31. května do 5. září. Pro objížďky jsou stanovené dvě trasy vedoucí přes Žacléř a Lampertice. Objížďka Pilníkova, který leží na hlavní trase mezi Jičínem a Trutnovem, potrvá do 11. listopadu. Pro osobní dopravu vede obousměrně přes Hostinné, Rudník, Mladé Buky a Trutnov. Pro nákladní dopravu vede objížďka až do Vrchlabí.

V Hradci Králové ŘSD v červenci zahájí opravu frekventovaného městského okruhu v místě u fakultní nemocnice. Oprava vozovky tam potrvá zhruba čtyři měsíce a místem budou řidiči po nezbytně nutnou dobu projíždět kyvadlově. V Třebechovicích na Hradecku stavbaři budou od června do října upravovat křižovatku silnic I/11 a II/298, provoz přes křižovatku bude kyvadlový.

Kyvadlový provoz bude i na silnici I/35 v Ostroměři na Jičínsku, kde silničáři opraví poslední neopravený úsek na průtahu obcí. Omezení by mělo trvat v červnu a v červenci. Na zdržení se řidiči budou muset připravit na I/35 i na úseku mezi Milovicemi na Jičínsku a hranicí okresů Jičín a Hradec Králové. V červenci by tam měla začít oprava silnice a v místě bude kyvadlový provoz.

V Jaroměři na Náchodsku budou stavbaři předělávat křižovatku silnic I/37 a II/285 na kruhový objezd. Začít by měli v červnu a skončit v listopadu. Na místě bude kyvadlový provoz, silnice ve směru na Velichovky bude uzavřena.