Škůdce v zemědělství budou likvidovat roboti navigovaní z vesmíru. Vyvíjejí je v Brně

První prototyp robota, kterého už zkoušejí na farmě ve Španělsku, zmapuje skleník plný rajčat, zaměří škůdce a zlikviduje je. Databází škůdců vytvořili vědci Mendelovy univerzity. Prostřednictvím desítek tisíc fotek se umělá inteligence naučila, co škůdce je a co ne.

Důležitou součástí je navigační systém Galileo

Velkou výhodou je propojení s evropským navigačním systémem Galileo. Green Patrol, do kterého se zapojili vědci a firmy ze Španělska, Velké Británie nebo Nizozemska, byl jedním z prvních, který navigaci využil. „Je to velmi důležitá součást robota a zároveň velká výzva do budoucna, protože skleníkové systémy značně znesnadňují přijímání signálu ze satelitů. Robot načte celý skleník a přesně určí polohu výskytu škůdců a také bude schopný komunikovat s ostatními roboty,“ vysvětlil Húska.

Na farmě Ráječek v brněnských Tuřanech pěstují rajčata hydroponicky a ve skleníku. Přesto je periody horka také trápí. Škůdci jako svilušky, makadlovky nebo molice útočí nejčastěji. Hlídat je musí člověk. „Říká se tomu skautování, díváme se, jestli nejsou někde poškozené rostliny nebo vajíčka na spodcích listů,“ řekl agronom farmy Ráječko Matěj Sklenář.

Robotizace na farmě v Tuřanech úplnou novinkou není. Roboty využívají, například při vytrhávání plevele v řádcích salátu. Podobný robot jako ve Španělsku by se jim také hodil. „Má to velký potenciál především v tom, kdy jsme schopní odhalit škůdce,“ podotkl Sklenář. Podle vědců by si ho místní pěstitelé mohli pořídit tak za pět let.