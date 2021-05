Policie rozšiřuje prvosledové hlídky. Novou mají například v Bystřici nad Pernštejnem

Prvosledové hlídky se zaměřují na teroristické hrozby nebo útoky střelců. Na místě musejí být do patnácti minut. „Musíme procházet školením, co se týká výcviku dlouhých zbraní, různých taktik vstupu do obydlí a samozřejmě i školením na taser,“ popsal policista Radan Hradecký.

Vysočina má takových hlídek sedm, osmá teď vzniká v Bystřici nad Pernštejnem, kam se přesunou čtyři policisté z Nového Města na Moravě. „V současné době máme tyto hlídky v sídlech územních odborů na obvodních odděleních. Další dvě jsou u pohotovostního a eskortního oddělení v Jihlavě a na speciální jednotce v Dukovanech,“ řekla mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Dana Čírtková.

Podle ní nemusí mít města obavu, že by někde byl na úkor prvosledových hlídek nedostatek policistů. Zřizovány budou postupně tak, jak budou doplňovány počty policistů na jednotlivých obvodních odděleních, aby byl všude zajištěn veřejný pořádek a bezpečnost.