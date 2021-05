Více pušek i zařízení proti dronům: Policie kvůli terorismu dozbrojuje

Policie plánuje kvůli nebezpečí terorismu doplnit a vylepšit výzbroj u speciálních jednotek a také u takzvaných prvosledových hlídek, které jsou vybaveny pro výjimečné situace. Do konce letošního roku plánuje policie nakoupit víc než tisícovku krátkých i dlouhých střelných zbraní za skoro 46 milionů korun. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Nedávno také ministerstvo vnitra vypsalo zakázku na vývoj a testování mobilního zařízení, které by si poradilo s drony.