Začala úplná uzavírka v Koněvově ulici na Žižkově. Řidiči musí do Olšanské

Po zimní pauze a dvouměsíčním dílčím omezení naplno pokračuje rekonstrukce Koněvovy ulice, která již loni působila na Žižkově dopravní potíže. Od března byla průjezdná jednosměrně, nyní již lidé, kteří v Koněvově bydlí nebo dojíždějí například do stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením, neprojedou ani jedním směrem.

Ulice je uzavřena pro silniční dopravu v obou směrech. Směrem k Ohradě je zcela neprůjezdná mezi křižovatkami s Rokycanovou a Domažlickou, v opačném směru mezi Černínovou a Rokycanovou. Zůstane to tak do 4. července. O prázdninách bude Koněvova částečně průjezdná, ale pouze směrem do centra. Potom se ale znovu zavře a do začátku listopadu opět Koněvovou nikdo neprojede. Bez omezení se na ní bude jezdit až v prosinci – od 8. listopadu bude otevřen znovu jen směr do centra.

Objízdná trasa pro auta vede po Olšanské ulici, kam se řidiči dostanou na západě po Prokopově a na východě po ulici Jana Želivského. Kvůli uzavírce Koněvovy jsou také odkloněny autobusové linky 133, 136 a 207 a také noční 908 a 909. Směrem na východ (nahoru) jezdí autobusy Jeseniovou ulicí – což není novinka, jezdí tak již od března, kdy začalo jednosměrné omezení v Koněvově. Novinkou však je odklon autobusů v západním směru (dolů). Po Koněvově jezdí až po zastávku Černínova. Pod ní pokračují po souběžné Roháčově ulici.