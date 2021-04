Areál bývalého cukrovaru v Břeclavi se promění ve čtvrť s byty, knihovnou a sportovní halou

Jeden z největších cukrovarů na Moravě založila ve městě v roce 1862 významná židovská rodina. „Dokázali denně spotřebovat až osm tisíc metráků cukrové řepy. Vytvářeli z ní kvalitní cukr, který potom distribuovali téměř do celé Evropy. Byli taky největším zaměstnavatelem v regionu, pracovalo tady až na tisíc dělníků,“ říká historička Kateřina Seibertová.

Definitivně v cukrovaru ruch strojů utichl v roce 1990. Část industriální dominanty nenašla dodnes nové využití. To by se ale mělo změnit. Město, které je vlastníkem většiny pozemků, vybralo vítěznou studii na jeho revitalizaci. „Součástí areálu by měly být polyfunkční a bytové domy. To je plán, který je zaměřený na soukromý sektor. Město by chtělo stavět dva zásadní objekty občanské vybavenosti, a to je sportovní hala a knihovna,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (STAN).