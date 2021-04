Ostravská Bedřiška se promění v moderní čtvrť. Město chce pozvednout i další vyloučené lokality

V ostravské čtvrti Bedřiška stojí dřevěné domky, které byly po druhé světové válce určeny k dočasnému ubytování horníků. V chátrajících domech tam stále bydlí lidé. „Dnes je tam zhruba kolem čtyřiceti finských dřevěných domků a většina z nich patří městu,“ řekl náměstek primátora Ostravy pro sociální oblast Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Za deset let by mělo ve čtvrti být dvě stě bytů. Projekt za půl miliardy korun by měli zaplatit především soukromí developeři. Samotná přestavba ale podle metodiků není řešením. „Je potřeba, aby se zapojil odbor bytový, sociální, školský, majetkový a je potřeba, aby se propojili i s potřebami občanů,“ řekla metodička z Agentury pro sociální začleňování Martina Dušková.