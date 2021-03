Soud potrestal bývalou exekutorku osmi a půl lety vězení za zpronevěru. Peníze podle žaloby posílala na účet svého přítele

Olomoucká pobočka ostravského krajského soudu se zabývala jednáním šestapadesátileté bývalé přerovské soudní exekutorky Jitky Studené při výkonu exekuční činnosti v letech 2009 až 2013.

Podle obžaloby žena posílala peníze získané při své exekuční činnosti na chod exekučního úřadu, jeho rekonstrukci nebo na bankovní účet svého přítele. Podle soudce tak poškodila 281 lidí a způsobila škodu přesahující 26 milionů korun.

„Soud obžalovanou uznal vinnou ze zpronevěry a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Za to byla obžalovaná odsouzena k trestu osm a půl roku vězení do věznice se zvýšenou ostrahou a byla jí na deset let zakázána činnost soudního exekutora,“ uvedl soudce Petr Sušil. Ženě hrozilo až 12 let vězení, protože je souzena v nejpřísnější trestní sazbě kvůli škodě velkého rozsahu. Státu také propadl zabavený majetek za 112 tisíc korun.

Studená podle obžaloby jako jediná rozhodovala o odchozích platbách a výběrech peněžní hotovosti, tato vymahatelná plnění však nevyplácela, ale používala na chod úřadu, na rekonstrukci úřadu v Komenského ulici v Přerově nebo je převáděla na bankovní účet svého přítele.

„Přisvojila si cizí věc, která jí byla svěřena a způsobila škodu velkého rozsahu. Jako úřední osoba zároveň nesplnila povinnost vyplývající jí z její pravomoci. Dopustila se tak zločinu zpronevěry a zločinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvedl na soudním jednání loni v červenci žalobce Petr Mazálek. S tím se nyní ve svém rozsudku ztotožnil také soudce Petr Sušil. Rozsudek ale není pravomocný, Studená se proti němu může odvolat.

Své jednání exekutorka neobjasnila

Studená se soudu opakovaně neúčastnila, ale souhlasila s jednáním v nepřítomnosti. V přípravném řízení byla podle soudce vyslechnuta čtyřikrát. Své jednání však neobjasnila, odkazovala na to, že nemá přístup do materiálů, které jí byly zabaveny.

„Jsem stále ve stejné situaci, od roku 2013, kdy jsem v úřadu skončila, se mi věci stále hůře vybavují,“ uvedla žena. Policie odmítla, že by se nemohla seznámit se spisem, naplánováno měla prý několik termínů vždy v řádu několika dní, ale nevyužila toho.

Při výslechu obžalovaná nesouhlasila se zajištěním majetku svého přítele, který podle policie nabyl z neoprávněně získaných peněz. Účet přítele byl podle ní podnikatelský a putovaly tam údajně peníze za provedené práce na úřadu. „Peníze jsem hradila na základě faktur a na základě reálně odvedené práce pro můj úřad,“ tvrdila bývalá exekutorka.

Finanční odškodnění chtějí banky, úřady i firmy

Svým jednáním poškodila podle žalobce jednotlivce, státní správu i řadu firem. Celkově se podle soudce jedná o škodu více než 26 milionů korun. S nárokem na finanční odškodnění se připojilo ministerstvo spravedlnosti, banky či okresní správa sociální zabezpečení. Z firem jde především o pivovarnickou skupinu středomoravských pivovarů PMS Přerov, do které spadá Pivovar Litovel, Pivovar Zubr a Pivovar Holba z Hanušovic.

Rozsáhlý případ mapovali policisté několik let. Na kauzu se zaměřili jihomoravští specialisté z odboru hospodářské kriminality na základě žádosti o změně místní příslušnosti kvůli možné podjatosti jejich kolegů. Ze seznamu exekutorů podle webu profesní komory Studená vypadla v roce 2013, v jejím obvodu ji nahradil jiný exekutor.