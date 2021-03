Výstavba vodní nádrže nebo ošetření stromů. Jihomoravský kraj dá na boj se suchem 13 milionů

Výstavbu vodní nádrže v Lesonicích u Moravského Krumlova chtějí jihomoravští radní podpořit částkou 400 tisíc korun. Rezervoár vznikne hned u menšího rybníku. „Letos dokonce máme vody tolik, že nám ze starého rybníčku přetéká, záměrem výstavby nové nádrže je tuto vodu zadržet v místě tak, aby nám sloužila po celý rok,“ řekl starosta Lesonic Pavel Herman, SNK –⁠ Za rozvoj venkova. Celá stavba bude stát 5 milionů korun.

Rybník v Ruprechtově se zanáší a hráz prosakuje. Starostka Světlana Švarcová (ČSSD) to chce změnit už deset let. Řešení je rybník vypustit, odbahnit, upravit břehy a hráz opravit. K tomu je potřeba nejdřív zaktualizovat projektovou dokumentaci, na ni kraj přispěje statisícovou dotací. Z vlastního by to obec zaplatit nezvládla. „Původní projektová dokumentace je zastaralá, musí se udělat rozbor sedimentů, průtoky povrchových vod,“ popsala starostka. Padesáti tisíci korunami chtějí radní přispět také na ošetření vzrostlých stromů v Únanově a další projekty.