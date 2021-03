Úprava mimoúrovňové křižovatky v Prostějově na osm měsíců zkomplikuje dopravu na dálnici D46

Od 15. března do 7. dubna budou na D46 v Prostějově uzavřeny rychlé pruhy, ve zbylých dvou budou moci řidiči jet jen osmdesátkou. „Šířka mostu nevyhovuje tomu, abychom mohli zřídit odbočovací pruhy, zároveň se ten most nachází ne v úplně ideálním stavu, to znamená je asi ve stavu 5. Bude demolován a bude místo něj postaven nový most,“ vysvětlil loni na podzim generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

První uzavírka bude sloužit pro vybudování nových přejezdů mezi oběma jízdními směry a montáž betonových svodidel. „Jedná se o přípravná opatření pro následnou uzavírku. Stávající nájezdy a sjezdy z dálnice budou fungovat bez omezení, není třeba objízdných tras,“ uvedla na webu prostějovská radnice.

Uzavírka jízdního pásu D46 v Prostějově ve směru na Brno je pak naplánována od 8. dubna do 20. listopadu. Doprava bude svedena do pásu na Olomouc, který bude obousměrný. Kvůli uzavírce bude upraven provoz na dálničních sjezdech a nájezdech. Připraveny jsou objízdné trasy.

Stavba za téměř 200 milionů korun má být hotova na konci příštího roku. Souběžně s novou mimoúrovňovou křižovatkou opraví i 800 metrů dlouhou Hanáckou estakádu.

Na dopravní omezení se musejí řidiči připravit i jinde

Kolony a zdržení ale čekají řidiče i na dalších místech. Ředitelství silnic a dálnic začalo minulý týden s opravou mostu u Kokor na Přerovsku. Do stejného typu rekonstrukce se pustí v dubnu ve Šternberku. Investice v řádech desítek milionů se týkají také sinic nižších tříd. V Olomouckém kraji půjde třeba o kompletní rekonstrukci průtahů Dobrochovem a Seloutkami.

Po zimní přestávce se stavbaři pustili do druhé části oprav sjezdu a nájezdu na frýdeckomísteckou estakádu.

Ve směru z Českého Těšína na Místek nebudou moci řidiči sjet k hale Polárka a naopak v protisměru nebudou moc vyjet zpátky na Místek. „My jsme na to mysleli v jízdních řádech, které byly nastaveny jako výlukové jízdní řády od prvního března. Autobusy dneska jezdí po objízdné trase,“ poznamenal náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutcher.

Objížďka vede stejně jako loni přes třídu Tamáše Garrigua Masaryka a Hlavní třídu. Loni stavbaři stihli dodělat prví část sjezdů a nájezdů směrem k okresnímu soudu o měsíc dřív než plánovali. „Také druhá část opravy potrvá do konce roku. Rekonstrukce spočívá například ve výměně mostního svršku včetně hydroizolace. Celková cena obou částí sjezdů a nájezdů vychází na přibližně 48,4 milionu,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V Moravskoslezském kraji letos silničáři připravili téměř 120 oprav a staveb silnic a dálnic. Například v Ostravě v Rudné ulici je v plánu nový asfalt směrem na Prodlouženou Rudnou. Ve Vrbně pod Pradědem letos počítají se stavbou nového mostu, který nahradí ten stávající. Po více než deseti letech by mělo být dokončeno napojení Rychaltic směrem na Příbor.