Prodávala čaje na hubnutí. Za podvody na internetu byla žena třikrát odsouzená, přesto se k nim vracela

Policie se případem zabývá od konce roku 2019, kdy přijala trestní oznámení od jedné z podvedených zákaznic. „Kriminalisté v průběhu prověřování zjistili, že žena, která na sociální síti nabízela různé druhy zboží, zejména čaje na hubnutí, vystupovala pod smyšlenými uživatelskými jmény. Od zájemců vždy požadovala platbu předem. Poté se stala nekontaktní a zboží zájemcům nedodala.

Na účet zřízený na jejího nezletilého syna jí od května 2019 do ledna 2020 přišly platby od celkem 272 osob. Celková škoda, kterou podvedeným způsobila, se vyšplhala na více než 200 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Žena podle ní jednoznačně jednala v úmyslu neoprávněně se obohatit. „V této trestné činnosti nadále pokračovala i v průběhu celého loňského roku, jak ukazuje další prověřování kriminalistů. Škoda, kterou způsobila, bude po ověření veškerých finančních transakcí na dalších bankovních účtech, které si žena zřídila, a informací od dalších podvedených mužů i žen, pravděpodobně více než čtyřnásobná,“ uvedla Kozumplíková.

Stíhaná žena má podle policistů v rejstříku trestů šest záznamů. „Pro obdobnou trestnou činnost byla již třikrát odsouzena, a to v letech 2017, 2018 i 2019. Do výkonu trestu by měla nastoupit v následujících dnech,“ doplnila mluvčí.