Projekt Housing First pomáhá rodinám v nouzi po celé republice. Před pěti lety začal v Brně

Do projektu se zapojila řada institucí

V České republice se do projektu zapojila řada institucí, aktuálně fungují v osmnácti městech a nabízí téměř čtyři stovky bytů. Do budoucna plánují nabídku rozšiřovat. „Chceme do projektu zapojovat celou řadu dalších institucí, jako je OSPOD nebo úřady práce. Aby se jim podařilo zachytit co nejvíc lidí, pro které by to bylo vhodné, a právě z nich vybrat ty nejohroženější,“ řekl poradce při zavádění projektu z Platformy pro sociální bydlení Adam Fialík.

Nájemní podmínky mají tito lidé stejné jako ostatní. Co je ale navíc, je intenzivní sociální služba a poradenství. To jim pomáhá v nové situaci a se začleněním do běžného života. Pro lidi, kteří díky Housing First získali bydlení a podporu sociálních pracovníků, je to často impuls k životním změnám –⁠ udržet si bydlení je pro ně velkou motivací k řešení svých problémů, často se jim podaří najít si práci nebo získat zpět děti z ústavní péče.