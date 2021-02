Pokuta za propagaci hejtmana před volbami platí, Olomoucký kraj s námitkami neuspěl

Ve věci Olomouckého kraje bylo vydáno rozhodnutí, na základě kterého byla potvrzena původní pokuta uložená v příkazu. „Proti rozhodnutí může Olomoucký kraj podat do dvou měsíců správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Pan Okleštěk proti příkazu odpor nepodal a pokutu uhradil,“ uvedla Divišová. Pokutu úřad uložil loni na podzim po krajských volbách.

„Olomoucký kraj se dopustil přestupku tím, že umožnil využití komunikačního média kraje, měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek, k volební kampani,“ vysvětlil tehdy úřad své rozhodnutí. Konkrétně šlo o úvodní slovo hejtmana, pod kterým je podepsán tehdejší hejtman a lídr ANO pro krajské volby Okleštěk, a také půlstránkový rozhovor s Oklešťkem. V obou textech Okleštěk zmiňuje úspěchy krajského vedení v uplynulých čtyřech letech.

Další výtka se týká toho, že krajský web www.krajpomaha.cz byl podle dozorujícího úřadu využit k Oklešťkově kampani. Na webu jsou publikovány informace o pandemii koronaviru v kraji a byl na něm umístěn také odkaz na facebookový profil Oklešťka. Bývalý hejtman Okleštěk s rozhodnutím úřadu nesouhlasil, přesto pokutu uhradil.

„Tři a půl roku jsem psal úvodník do magazínu Krajánek, stejně tak jako loni v září před volbami, a najednou to vadí. Přitom to byl standardní text. Nebylo v něm nic závadného, žádné nabádání, koho volit. To pak pojďme pokutovat všechny hejtmany a starosty, když před volbami napíšou obvyklý úvodník do obecních zpravodajů,“ uvedl Okleštěk v lednu pro MF DNES.

Na svém facebookovém profilu, který byl součástí webu o pandemii v kraji, Okleštěk z pozice předsedy krizového štábu zveřejňoval i důležité informace o aktuální situaci s šířením nákazy. „Už v létě, tedy daleko před volbami, jsme tento můj profil nahradili informacemi z facebookového profilu pana Romana Prymuly,“ dodal Okleštěk.