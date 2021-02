Zámecký rybník v Lednici bude čistší. Bez bahna a s novými ostrovy pro ptáky

Přes sto tisíc kubíků bahna zatěžovalo zámecký rybník v Lednici i krajinu dlouho. „Stromy už padají do rybníka, ostrovy se za sto roků, kdy se zde tak náročný zásah neprováděl, zmenšily,“ popsal ředitel Biosferické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral.

Revitalizace se odkládala už od 90. let. Rybník i park jsou totiž součástí mnoha chráněných území a bylo náročné vše domluvit. Projekt je rozdělen do několika částí, v první je zapotřebí odsát asi třicet kubíků bahna. „Zvolili jsme technologii sacího bagru, ta spočívá v tom, že v podstatě loď pluje po hladině rybníka a odsává bahno velkým čerpadlem,“ řekl Petr Ježek z firmy Hydro & Kov.

Bahno půjde trubkami do takzvaných lagun. „Tam bude tuhnout a to, co zůstane, jako pevný materiál, se využije na zpevnění ochranné hráze kolem Nové Dyje,“ vysvětlil ředitel rezervace Vybíral.

Příprava prací bude trvat asi čtrnáct dnů, samotné odsávání řídkého bahna potom minimálně do srpna. Pro lednický areál je to jedna z nejvýznamnějších stavebních akcí za poslední dobu. „Park tím získá novou podobu, ptáci budou mít opravdu čistou vodu a my opravíme ostrovy tak, aby odpovídaly těm původním, tak jak byly naplánovány,“ řekla kastelánka Lednice Ivana Holásková.

Návštěvníci budou moci obdivovat čistý rybník a kvakošům a volavkám, kteří mají v zámeckém parku svůj domov, se zlepší podmínky pro život.