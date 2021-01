Do Ostravy se sjeli nadějní dirigenti. Na kurzu získávají zkušenosti

Kurz dirigentů trvá celkem pět dnů a je velmi intenzivní. „Já se jim snažím pomoct, vysvětlit jim přímo v tu chvíli, co by měli sledovat, na co si dát pozor, který úsek je třeba nejkomplikovanější,“ řekl Netopil.

Český dirigent si pro akci vybral nadějné talenty na základě videí, která mu poslali. Spousta zájemců si ostravský kurz vybrala právě kvůli Netopilovi. „Znal jsem jeho jméno, šel jsem se podívat na koncert, kde řídil Berlínskou filharmonii, jeho dirigování se mi moc líbilo,“ uvedl jeden z účastníků June-Sung Park z Jižní Koreje.

Netopil: Postavit se poprvé do čela celého orchestru není jednoduché

Český šéfdirigent filharmonie a operního divadla v německém Essenu Netopil se dokáže vžít do situace mladých nadějných dirigentů. Moc dobře si pamatuje, jaké to je, postavit se poprvé tváří v tvář celému orchestru. „Byl to takový zával emocí a energie, že to bylo okamžitě pryč. Vím, že tenkrát těch deset minut uplynulo jako lusknutí prstu. Bylo to emotivní a zůstalo mi to dodnes v hlavě,“ popsal.

„Je to dlouhá práce. Je spousta dirigentů, kteří začínají až po třicítce, takže v tomhle ohledu týden nestačí, ale může být významným posunem,“ řekl ke kurzu manažer Janáčkovy filharmonie Ostrava Ondřej Daněk.

Samotný dirigentský kurz vyvrcholí společným koncertem bez účasti publika. Záznam jednotlivých částí ale zveřejní orchestr na svých facebookových stránkách a na kanále na YouTube.