Starosta Vítkovic nechce v obvodu kontaktní centrum pro drogově závislé. Sepsal petici

Renarkon ve Vítkovicích působí už deset let. Drogově závislým mění jehly a poskytuje jim potřebné informace. Podle starosty by měla organizace své centrum přesunout jinam. „Krádeže, ničení cizího majetku, nepořádek, rušení nočního klidu. Kdyby se centrum přesunulo, tak to určitě občanům uleví a oddychnou si, protože bezpečnost v této lokalitě není dobrá,“ tvrdí starosta městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

Na tyto potíže upozorňují starostu údajně sami občané. Podle ředitele Renarkonu Martina Chovance ale byly problémy v oblasti vždycky. Nedělají je totiž podle něj klienti centra, ale místní obyvatelé. „Pokud bude Renarkon tady nebo někde jinde, tak ten problém bude i nadále přetrvávat,“ řekl Chovanec.