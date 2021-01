Skauting není jen poznávání přírody. Uznávaný paleontolog Musil složil svůj slib před více než 80 lety

Přišla druhá světová válka, ta přerušila Rudolfovi nakonec i poslední rok studií na gymnáziu. Místo chození do školy musel začít pracovat ve skladu německé podzemní továrny na letadla v Dolních Loučkách. Do Brna se vrátil až v lednu 1945. „V lednu jsem byl odvedený na stavbu zákopů, nejprve u Slatiny, pak nás za nějaký měsíc dovezli do Brna. Tam byl nějaký starší člověk, ten nás učil rusky,“ říká pamětník.

Narodil se v květnu 1926 na brněnské periferii v Líšni. Od útlého věku musel pomáhat rodičům v hospodářství, ale našel si čas na kamarády, se kterými prožíval dobrodružství v lesích v okolí Brna. Společně také v jedenácti letech složili skautský slib a těšil se na tábor. „Tábor jsme měli vlastně jediný v roce 1938. Pak přišlo nařízení, že musíme skončit, že nemůžeme jít domů ani v kroji. My jsme na to nedbali, vždyť jsme ani nic jiného než kroj neměli,“ vzpomíná na první konec skautského hnutí Rudolf Musil.

„Hurá, hurá, my jsme racci, samí statní líšenští chlapci. Heslo naše každý znej, k obzoru hleď, k cíli spěj. Dvaapadesát Líšeň. Hurá, hurá, zdar. To byl náš pokřik, takové věci člověk nezapomene,“ začíná vyprávění Rudolf Musil.

Pistoli měl po válce snad každý

Vzpomíná, jak přijela na konci války do Líšně rumunská armáda. „Vojákům se vařila polévka a já jsem ji nesl v kbelíkách prakticky do první linie. Všude se kolem mě střílelo. Dělal jsem to samé, co voják, který šel se mnou, když se schoval, schoval jsem se taky,“ popisuje nebezpečné dobrodružství. „Když končila fronta, tak se kolem Líšně všude něco válelo. Náboje, miny a my jsme to jako kluci sbírali. Pistoli měl každý, já jsem měl v kapse taky pistoli plnou nábojů,“ dodává.