Středočeský kraj schválil rozpočet, očekává propad příjmů a škrtá. Opozice kritizovala návrh jako ustrašený

ANO, které je v kraji jako jediné v opozici, mělo však k návrhu rozpočtu velké výhrady a nepodpořilo jej. Zastupitelům vadí, že kraj omezí výdaje na údržbu krajských silnic, obnovu venkova a výrazně méně peněz půjde do fondů. Zastupitel za ANO Gabriel Kovács označil předložený návrh za vystrašený a přístup kraje za veleopatrný. Negativní důsledky vidí u příjemců, jako jsou sociální ústavy, střední školy či záchranná služba, kteří se ocitnou v nejistotě. Poukázal na Senátem pozměněnou verzi daňového balíčku a avizované kompenzace pro kraje.

Příprava rozpočtu na příští rok byla prvním velkým úkolem pro novou radu Středočeského kraje, kterou sestavila koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců. Jeho jmenovatelem jsou škrty. Chybět bude 400 milionů korun do silniční infrastruktury, o stovky milionů budou kráceny středočeské fondy. Šetřit budou příspěvkové organizace, některé investice v dopravě se odloží.

Kovács navrhl navýšit očekávané příjmy o 1,3 miliardy korun. Jeho návrh ale zastupitelé nepřijali. Zastupitel za Spojence Pavel Telička namítl, že není známo, jaká bude výsledná dohoda o daňovém balíčku.

Náměstek Michalik ujistil, že až v lednu bude jasná konečná podoba vládního daňového balíčku, rozpočet přepracuje a příjmy upraví. Nyní by to však považoval za nezodpovědné. „Budu mít raději rozpočtově odpovědný rozpočet než z prstu vycucaný,“ řekl. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) poukázala na to, že velké množství krajů a obcí kvůli nynější nejistotě raději přijímá rozpočtová provizoria.