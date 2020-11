Oslavy 17. listopadu v Praze budou on-line nebo symbolické. Provázet je má testování i značky pro rozestupy

Změny v organizaci studentských oslav museli udělat i organizátoři z Díky, že můžem. „Letošek pochopitelně znamená i pro nás mnoho změn v pojetí oslav svobody Korzo Národní. Tou hlavní je přesunutí veškerého organizovaného programu pro veřejnost do on-line prostředí a přizpůsobení dalších aktivit platným bezpečnostním opatřením,“ popisuje Martina Plesníková z PR oddělení akce.

Opatření proti šíření koronaviru přiměla organizátory jednotlivých akcí upravit program oslav, dotknou se i tradičního koncertu z Václavského náměstí. „My, jako pořadatelé Koncertu pro budoucnost z Václavského náměstí, jsme připravili bezpečnostní manuál, kterým se budeme řídit a který jsme též komunikovali s pražskou hygienou. Letošní Koncert pro budoucnost tak na rozdíl od minulých let nebudeme dělat pro lidi na náměstí, ale naopak vše budeme vysílat, tak aby se veřejnost mohla připojit k našemu nejdůležitějšímu svátku alespoň na dálku,“ vysvětluje jednatel Nerudného festu a organizátor koncertu Jan Gregar.

Pro ty, kteří se nebudou moci fyzicky akce zúčastnit, připravili pořadatelé další alternativní možnosti, jak se zapojit. Například na dálku položit svíčku. „Abychom lidem dali možnost uctít památku bez toho, aby museli přijít osobně na ulici, připravíme live stream piety, u kterého bude možné za příspěvek pokrývající náklady na svíčku poslat svoje jméno a vzkaz, který na ulici vytiskneme, na svíčku nalepíme, a tu samotnou pak k pietě v přímém přenosu položí jeden z našich dobrovolníků,“ přibližuje.

Účastníky čekají nejprve testy

V plánu je i testování na covid-19. „Organizátory, pořadatele a vystupující, kteří během dne přijdou do styku s veřejností, těsně před akcí necháme projít testem, abychom zamezili možnosti přenosu nákazy od těch, kdo se potkají s největším množstvím lidí. Pracujeme s prokázanou 72hodinovou inkubační dobou, během které nejsou ani nakažení lidé dále infekční – v případě, že by se někdo z organizačního týmu nakazil přímo během akce, nepředával by nemoc dál. Testování máme předdomluveno s olomouckou univerzitou,“ objasňuje Plesníková.

Na Národní třídě budou dobrovolníci dohlížet na dodržování dvoumetrových rozestupů. „Počítáme s tím, že v bezprostředním okolí piety bude největší množství lidí a zároveň jde o místo v ulici, kde budou lidé úmyslně zastavovat a určitou dobu se zdržovat. Máme připravené nalepení kulatých značek na ulici v rozestupu dva metry do všech směrů, tak aby lidé intuitivně věděli, jak daleko od sebe mají stát v případě, že se budou u piety zdržovat,“ doplňuje Plesníková za organizaci Díky, že můžem.

V případě, že na místě bude víc lidí, budou organizátoři vyzývat účastníky, aby se vrátili později. „Upozorňujeme účastníky, aby se u samotné piety nezdržovali déle, než je nutné, a rozhodně ne déle než 15 minut, aby tak nevystavovali sebe a ostatní nebezpečí a zároveň aby k pietě měli možnost přijít opravdu všichni. Pořadatelé budou připraveni podat lidem na ulici informace o dění a zároveň je v případě větší hustoty návštěvníků na ulici budou aktivně vyzývat k nošení roušek a k dodržování rozestupů,“ uzavírá Plesníková.

Na pietu před Hlávkovou kolejí dohlédne pořádková služba

I pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí bude letos komornější. Pokládání věnců a květin proběhne jako každý rok mezi devátou a desátou, program ale budou provázet přísná hygienická opatření.

„Prostor před Hlávkovou kolejí je jako každý rok zajištěn záborem, dopravními značkami zákaz stání a zastavení, překážející auta budou odtažena. Vše bude sledovat Policie ČR. Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol zajistí pořádkovou službu, která bude dbát, aby ti, kteří přijdou květinovým darem uctít památku studentů z roku 1939 a vzpomenout na události roku 1989, měli nos a ústa zakryta rouškou a aby dodržovali bezpečné rozestupy,“ vysvětluje tajemnice nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Dagmar Rýdlová.