Ještědskou lanovku předčasně opustila kabina, má děravou střechu

K lanovce, která jezdí z libereckého Horního Hanychova na Ještěd, patří tři kabiny. Dvě jezdí a třetí vždy slouží jako záložní. Obvykle vydrží jedna kabina bez renovace v provozu deset let. Nynější výměnu sice České dráhy plánovaly, ale kabina, která dráhu nyní opustila, měla původně zůstat na lanech. „Správně bychom měli měnit tu druhou,“ podotkl přednosta lanové dráhy Vladimír Štěpán.

Ukázalo se však, že vyměňovaná kabina je již po osmi letech provozu ve špatném stavu – zatékalo do ní. Do roka by měla být opravená, aby bylo možné sundat i druhou kabinu, která teď bude přesluhovat.

Výměna kabin ještědské lanovky trvá podle strojníka Jiřího Zmátláka asi šest hodin a ke slovu přichází těžká technika. Kabina samotná totiž váží přes tunu a podobnou hmotnost má i závěs s běhounem. „Máme sepsané body, co je třeba udělat, abychom nic nezapomněli. Jedeme podle osnovy,“ uvedl Zamátlák.

Samotnou fyzickou výměnou kabin práce na lanovce ještě neskončí. Potrvají ještě asi týden. Na závěr přijdou brzdné zkoušky s téměř třítunovou zátěží, která má simulovat plně obsazenou kabinu. Testuje se, jak fungují brzdy při běžné provozní rychlosti, což je 36 kilometrů v hodině (respektive 10 metrů za sekundu – tato jednotka se u lanových drah uvádí častěji).