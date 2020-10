Šlechtova restaurace otevře až na jaře a jen částečně. Oprava se prodražila

Kdo přijde na podzim nebo v zimě do pražské Stromovky, bude si muset nechat zajít chuť na návštěvu rekonstruované Šlechtovy restaurace. Magistrát ji otevře až v příštím roce, řekla České televizi asistentka radní pro kulturu Kamila Matějková (Praha sobě). Restaurace se bude otevírat postupně, do první části by se hosté mohli podívat na jaře.