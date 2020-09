Masaryk je opět na koni. K výročí úmrtí prvního prezidenta odhalili v Hranicích jeho jezdeckou sochu

Sochy a pomníky byly odhalovány několikrát

Řada soch a pomníků Tomáše Garrigua Masaryka byla odhalena dokonce třikrát. Poprvé začaly z českých měst mizet poté, co protektor Konstantin von Neurath v červenci 1940 vydal příkaz protektorátní vládě, aby se postarala o to, aby do 1. července 1940 bylo z veřejnosti odstraněno vše, co připomínalo na území země jakýmkoliv způsobem dřívější státoprávní poměry. Brzy po osvobození v květnu 1945 se sice mnoho soch vrátilo na svá místa, pár let po únoru 1948 ale musely znovu zmizet.

Dvojí návrat zažila třeba socha „prezidenta osvoboditele“ například v Břeclavi, stejně jako památník v Masarykově rodišti Hodoníně. Známý je také osud plzeňského Památníku národního osvobození se sochou TGM z roku 1928. Poprvé musel zmizet v roce 1940, po druhém odhalení v říjnu 1945 vydržel na místě jen necelých osm let, plzeňští komunisté ho strhli v červnu 1953 jako akt pomsty za vystoupení Plzeňanů proti tehdejší měnové reformě. Potřetí byl odhalen v roce 1999.

Masarykovy sochy obvykle zobrazují stojícího prezidenta, běžné jsou také jeho busty. K výjimkám patří jezdecká socha prvního československého prezidenta, odhalená v Lánech na Kladensku v březnu 2010. Pomník v mírně nadživotní velikosti vytvořil pro místo, kde leží venkovské sídlo československých a českých prezidentů, sochař Petr Novák.