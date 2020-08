Dceru bila, škrtila a nakonec ubodala nůžkami. Za vraždu dostala matka 19,5 roku vězení

Obhájce žádal zproštění viny

Po vraždě žena běhala polonahá po domech a křičela, strážníci přivolali sanitku, která ji poté odvezla do psychiatrické léčebny. Žena u soudu uvedla, že by své dceři nikdy neublížila. Obhájce žádal, aby ji soud zprostil viny, a to podle zásady, že v pochybnostech má soud rozhodnout ve prospěch obviněného. Podle obhajoby se neprokázalo, že by čin spáchala obžalovaná.

„Nemáme pochybnosti o tom, že poranění jí způsobila obžalovaná,“ podotkl soudce. Pod nehty obžalované byla nalezena nejen DNA dívenky, ale i její krev. Ta se nacházela i na triku obžalované. Proti rozsudku se žena na místě odvolala, případ tak projedná vrchní soud.