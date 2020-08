Jako budoucí tělocvikářka musela na vojnu. Tanečnice a plavkyně Dagmar Ferebauerová ale nakonec učit nemohla

Na Psotu si počkala před divadlem

Dagmar Ferebauerová se narodila v roce 1930 v Brně. Část dětství strávila u strýce v Praze, válku už prožila s maminkou v Rousínově v domě prarodičů. „Když nás osvobodili ruští vojáci, první den je všichni vítali, ale druhý den už šly zvěsti, že došlo k nějakým znásilněním. Před naším domem parkovaly náklaďáky s vojáky. My jsme chodily raději spát k sousedům, kteří měli veliký sklep,“ vzpomíná na konec války.

Od malička Dagmar toužila stát se baletkou, hlavně kvůli válce ale nemohla. Tančit začala v rousínovském ochotnickém divadle, studium na konzervatoři pak neodsouhlasila rodina, a tak začala chodit na obchodní akademii v Brně. Sen o tanci na špičkách se však nerozplynul. „Dokonce si pamatuju Psotu, Ivo Váňu Psotu, kterého jsem prakticky uhnala. Čekala jsem před divadlem, až půjde a přímo jsem ho požádala, jestli bych mohla chodit do jeho baletní školy,“ říká Dagmar.

Po maturitě externě tančila v brněnské Redutě a pracovala v kanceláři. Toužila ale po pohybu, sedavé zaměstnání pro ni nebylo. Mladá Dagmar se proto přihlásila na pedagogickou fakultu, obor tělesná výchova a český jazyk.

Každou sobotu oblékala vojenskou uniformu

V roce 1950 se stal ministrem obrany generál Alexej Čepička a rozhodl, že vysokoškoláci musí na nucený vojenský výcvik. „Takže nám zrušili druhou aprobaci a místo češtiny jsem měla vojenskou přípravu. My jsme protestovaly, samozřejmě, ale to bylo zbytečné. Byly to pracovní soboty. V sedm hodin ráno jsme nastoupily do kasáren, tam jsme měly svou skříňku a v ní svou vojenskou uniformu,“ popisuje.

Studentky v plné polní se učily střílet nebo zajišťovat radiové spojení. „Tahaly jsme cívky po zemi. Dvě jsme to vzaly, poponesly deset metrů, pak jsme šly pro tu druhou. Ti vedoucí družstev se chytali za hlavu, že ničíme materiál, no, ale druhý den nám přivedli na pomoc koníka,“ vzpomíná pamětnice.

V té době začala Dagmar Ferebauerová plavat a vymohla si i propustku z vojny na závody. „Já jsem byla třetí, to jsem si nemohla odpustit, abych nestála na bedně. Tím pádem mi ujel vlak a já přijela dopoledne místo o půlnoci. Tak to jsem myslela, že půjdu do basy, ale nakonec se to nějak ukecalo,“ směje se.