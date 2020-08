Část Koněvovy ulice v Praze se kvůli rekonstrukci do konce října uzavře

V Praze na Žižkově se od pondělí do konce října v obou směrech uzavře průjezd rekonstruovanou Koněvovou ulicí v úseku mezi Rokycanovou a Prokopovou. Informovala o tom mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Rekonstrukce ulice začala koncem června a potrvá do konce příštího roku. Místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení) řekl, že podle původních tvrzení TSK měl být po celou dobu oprav zachován provoz ve směru do centra. Očekává dopravní potíže.