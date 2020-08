Rok od výjimečného porodu v Brně. Pokroky malé Elišky dělají radost rodině i lékařům

Eliška se narodila čtyři měsíce poté, co u její matky lékaři konstatovali mozkovou smrt. Skončila se sourozencem v péči samotného otce Vojtěcha.

S něčím podobným se lékaři v Brně ještě nesetkali

O matku a její nenarozené dítě čtyři měsíce pečovali zdravotníci z oddělení ORIM. Tam jsou většinou umisťováni pacienti po těžkých nehodách a lékaři mají často za úkol starat se o lidi na hraně života a smrti. „Běžná péče o dárce orgánů trvá dva až tři dny, tady to bylo násobně déle, sto sedmnáct dnů. My jsme se s něčím podobným za několik desítek let práce na této klinice nesetkali,“ řekl přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Brno Roman Gál.

„Vytvořila se tam jistá emocionální vazba mezi personálem, pacientkou a dítětem, i z tohoto hlediska to bylo hodně náročné,“ dodal Branislav Moravčík ve funkci vrchní sestry. Náročný byl i samotný porod císařským řezem ve čtyřiatřicátém týdnu těhotenství. To už Elišce fungovaly samostatně plíce, což bylo pro porodníky klíčové. „Nejdůležitější na takové péči je propojení jednotlivých odborností, stmelení týmu a intenzivní spolupráce,“ vysvětlil vedoucí Perinatologického úseku Gynekologicko-porodnické kliniky Petr Janků.