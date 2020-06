Praha chce okruh na severovýchodě pod zemí. Konečné slovo bude mít stát

„Preferovaná tunelová varianta získala od ŘSD kladné hodnocení z ekonomického hlediska, zároveň má minimální negativní vliv na občany žijící v jejím okolí. S ŘSD budeme nadále spolupracovat na tom, aby se stavba okruhu mohla realizovat co nejrychleji a zároveň co nejméně poškodila dotčená území,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zahloubená varianta severovýchodní části Pražského okruhu počítá s tím, že pod zemí pojedou auta všude, kde to je možné. Mělo by jít o zahloubení v průměru osm metrů pod povrchem.

ŘSD ale má ještě dvě varianty, jak by nakonec mohla stavba 520 Březiněves–Satalice vypadat. Výrazně se neliší trasou. Základní verze počítá s obvyklým vedením po povrchu. Poslední varianta naopak kromě zahloubení navrhuje ještě vznik tří ražených tunelů o celkové délce přes tři a půl kilometru.

Pražský okruh by měl být po dokončení dlouhý 83 kilometrů. Je zatím hotová zhruba polovina, ale jde o dva izolované úseky. Na západ a jih od Prahy se jezdí po okruhu mezi Ruzyní a Modleticemi, na východě metropole od Běchovic k Satalicím. Chybí úsek Modletice–Běchovice na jihovýchodním okraji Prahy a severní část Pražského okruhu z Ruzyně přes Suchdol a Březiněves do Satalic. Ředitelství silnic a dálnic v současnosti počítá se zprovozněním všech úseků na severu Prahy v letech 2028 až 2029. Jihovýchodní část okruhu by mohla být hotová v roce 2025.