Přípravy na novou porodnici v Brně mohou začít. Stát by měla do pěti let

Cílem projektu nové porodnice v Brně je především sloučení oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden funkční celek. O nové porodnici se mluví léta. Zasazoval se o ni už bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, který ji vedl 12 let. „Stavba nové porodnice je nutností, protože současný stav je z medicínského hlediska nevyhovující,“ řekl současný ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.

Vojtěch: Porodnice je klíčová pro celou republiku

„Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno zajišťuje komplexní regionální porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce a je dominantním poskytovatelem této péče na území Jihomoravského kraje, nicméně je klíčová i v rámci celé republiky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Doplnil, že nemocnice může po registraci investici konečně začít skutečně připravovat a poté realizovat. „Finanční prostředky máme na investici vyčleněny,“ ujistil Vojtěch.

Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba řekl, že registrace je prvním krokem. „Je to úsilí mnoha let a mnoha lidí. Jsem rád, že se nám to konečně povedlo k registraci dotáhnout. Nutně to potřebujeme, medicínsky ten stávající stav není dobrý. Následovat bude výběrové řízení na projektanta, až bude projekt, bude moci být vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele,“ vysvětlil.