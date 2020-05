Cvičení NATO v Libavé je kvůli epidemii kratší a bez zahraničních vojáků

Cvičení se řídí jedním z tajných scénářů NATO. Do pěti dnů totiž musí být vojáci nasazeni kdekoliv, kde to Aliance bude potřebovat. Během mimořádných opatření kvůli koronaviru je ale na pomoc nevolali.

„Tito vojáci samozřejmě pokračovali ve výcviku. Nejdříve v posádce, v současné době jsme je přesunuli do Libavé, kde testujeme svoji připravenost,“ řekl zástupce velitele pozemních sil Pavel Lipka.

Cvičení Adamant Warrior chystané víc jak rok ale epidemiologická situace zkrátila ze dvou týdnů na pět dní. „Mělo tady být dvanáct set vojáků, my jsme v síle asi do sedmi set. Byla zrušena účast rumunské jednotky, která je součástí našeho úkolového uskupení. Ta v těchto dnech cvičí souběžně s námi na území Rumunska,“ vysvětlil velitel 71. mechanizovaného praporu v Hranicích Petr Blecha.

Nechybí desinfekce a roušky ve společných místnostech

Úkoly cvičení upravili velitelé tak, aby se potkávalo méně vojáků. Počet v jednotkách i na ubytovně je limitovaný třiceti. Každý byl vybavený osobní desinfekcí i několika rouškami. „Ke zvýšení hygienických opatření v prostorech, jako je brífinková místnost, musíme roušky nosit. Je to nařízené,“ potvrzuje zástupce velitele 1. mechanizované roty Jindřich Paleček.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, zapojí se české uskupení sil velmi rychlé reakce znovu i do cvičení v zahraničí. V září by měli vojáci zamířit do Polska a Litvy.