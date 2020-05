Zapomenutý příběh. Studentka zachránila po válce přes čtyřicet chudých dětí a sirotků ze Slovenska

Zachráněné děti později nekontaktovala

Jedním z těch, kteří na Olomoucku našli nový domov, byl i pan Jan. Jeho maminka zemřela při porodu během bojů v Údolí smrti. Otec nepřežil zranění střepinou. Tehdy se Jan jmenoval Vanát a bylo mu šest let. Později převzal jméno rodiny, která se ho ujala. Z doby, kdy přijel do Olomouce, si toho mnoho nepamatuje, nevěděl ani, kdo ho zachránil.„Já o ní vůbec nevěděl. Na sedmnácti osmnáctiletou studentku to bylo úžasné, že se do toho dala. Jet na to Slovensko, to je kus cesty,“ řekl pan Jan.

„Udělala jsem to, protože jsem měla ráda děti a chtěla jsem jim pomoct. To byla moje jediná myšlenka: potřebují pomoct a já musím něco udělat. Byly to takové skromné děti, nenáročné, vděčné. Měly mě rády, protože věděly, že beze mě by tu nebyly. Ale nedala jsem jim svou adresu, ony neměly proč se o mě zajímat. Já jsem to prostě musela udělat a tím to pro mě skončilo,“ uzavřela Květa Bartoňová své vyprávění pro Paměť národa.

Na charitativní akci mladých studentek se zapomnělo nejen díky jejich skromnosti, ale i kvůli změně režimu po únoru 1948. Paní Květa po studiích pracovala jako učitelka, vdala se a měla dvě děti. S těmi zachráněnými už se nikdy nepotkala.

Dojemná setkání po mnoha letech

Až krátce před svou smrtí s Janem. „Když jsem paní Květě řekl o panu Janovi, byla nadšená a souhlasila, aby ji navštívil. Přišla s ním i jeho žena. Objímali se, plakali dojetím,“ popsal setkání novinář a spolupracovník Paměťi národa Jan Kvapil.

Svou zachránkyni vypátrala i paní Anna, která našla její jméno v seznamu Paměti národa. „Slečna Axmanová pro mě byla anděl. Hrála mi na klavír, často se na mě podívala a usmála se. Pořád ji vidím před sebou. Stále jsem na ni myslela, její jméno mě provázelo celý život,“ popsala paní Anna Veichartová. Pracovníci Paměti národa pátrají po dalších zachráněných dětech, aby zaznamenali jejich příběhy.