Další půlrok bez vlaků. U Karlových Varů se znovu opravuje trať, která se předloni zřítila

Začala železniční výluka, která téměř na půlrok odřízne Karlovy Vary od severních Čech. Cestující nedojedou do lázeňského města bez přestupu z Prahy, Ústí nad Labem ani Chomutova. Správa železnic opět upravuje úsek Hájek–Dalovice, kde se v roce 2018 sesunul svah pod tratí. Měla by to být poslední ze série výluk, nestabilní násyp nahradí zcela nový.