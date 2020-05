Vznik vodní nádrže zničí život v Moravském krasu, varují ochránci. Teď stavět nebudeme, říká povodí

Kdyby u Holštejna vyrostla vodní nádrž, stěna by stála asi pět set metrů od hranice CHKO Moravský kras a od obce Holštejn v údolí Bílé vody, hladina naplněné přehrady by sahala do kempu v Baldovci.

„Ochrana přírody několikrát předložila důvody, proč má být záměr této přehrady trvale z plánů vymazán. Jde o systém Amatérské jeskyně, o její hydrologii a o biotu (soubor všech prvků flóry i fauny v daném prostředí –⁠ pozn. red.), kterou by takto přehrada zničila,“ řekl Antonín Tůma ze Správy CHKO Moravský kras.

Možnou vodní nádrž by napouštěl potok Bílá voda a podle Antonína Tůmy je otázka, kolik desítek let by se přehrada v současném suchu plnila. „Při plnění přehrady a poté při manipulaci s její vodou bude člověkem ovlivňován stav vody v potoce pod přehradou a tím v jeskyních, a přírodní charakter vodního režimu jeskyní bude ten tam. A pak je tu hráz přehrady, která musí mít základy, a tudíž utěsní veškerý průtok vody v údolí Bílé vody, a to i ten, který je skrytý v údolních náplavách. Biota jeskyní na to jistě zareaguje,“ míní.

Jeskyně by mohly zůstat bez vody

I když je povrchový tok vyschlý, má Amatérská jeskyně určitý průtok podzemní Bílé vody. Jakmile se průtok v sedimentech odřízne, bělovodská větev jeskyně bude bez vody. „Mimochodem, do systému patří i Punkevní jeskyně s lodičkami. Když vznikne přehrada, zanikne plavba na Punkvě,“ doplnil Antonín Tůma.