Železničáři na Prostějovsku instalují vysokorychlostní výhybky. Vlaky na nich nebudou muset zpomalovat

Výhybky se začnou instalovat i na další tratě

Vysokorychlostní výhybka podle Svobody zabere v kolejišti mnohem víc místa. „Je to jednou tolik než běžné výhybky, které máme. Je to naprostý unikát,“ podotkl. Podle něj by moderní výhybky měly být instalovány na dalších připravovaných vysokorychlostních tratích. „Určitě si myslím, že minimálně na koridorové tratě do budoucna tyto výhybky při velké investici prostě patří,“ řekl Jiří Svoboda.

Na začátku roku byla zahájena rekonstrukce další části nedaleké železniční stanice Přerov téměř za čtyři miliardy korun. Modernizace zvýší traťovou rychlost, zkrátí jízdní doby vlaků a zvýší bezpečnost provozu.

Modernizace tohoto důležitého železničního uzlu, ve kterém se pomocí výhybny u Dluhonic stýkají tři hlavní železniční tratě, má skončit v roce 2022.