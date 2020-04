Na Pradědu se znovu rozjely vleky. Lyžaři ale musí dodržovat protinákazová opatření

Vleky na Pradědu se provozovatel areálu rozhodl otevřít po uvolnění opatření ministerstvem zdravotnictví a usnesení vlády týkajícím se veřejných sportovišť. „Jsme středisko, kde nástupní a výstupní stanice nejsou řešeny hromadně, jsou řešeny individuálně a provozy jsou od sebe vzdáleny půl kilometru. Je to na svobodné vůli lidí, zda přijedou, či ne. Bereme to jako službu, puštění lidí na sportoviště,“ řekl provozovatel areálu Josef Figura.

Ten zároveň apeloval na návštěvníky, aby dodržovali potřebné rozestupy a na nástupišti vleků se pohybovali jen se zakrytými ústy a nosem. První den lyžování se na sjezdovky vydaly jen asi dvě desítky lidí, na nástupištích byli jednotlivci, problém s opatřeními tedy nebyl.

„Pustili jsme vlek C. Jsme připraveni uvést do provozu všechny vleky, budeme je pouštět podle návštěvnosti tak, abychom byli schopni dodržet všechna nařízení a veškeré hygienické podmínky,“ řekl provozovatel areálu.

Na Ovčárně v Jeseníkách se znovu lyžuje.Podle provozovatele je vše v souladu s nařízeními ⁦⁦⁦⁦@strakovka⁩ .Lyžaři a snowboardisté dodržují u vleku rozestup min.2 metry,mají zakrytý obličej, nosí rukavice.Kvůli možným zásahům problém pro ⁦⁦@Horska_sluba_CR⁩ pic.twitter.com/nq6yhwQ3D9 — MartinLastuvkaCT (@MartinLastuvka) April 8, 2020

Horské službě mohou lyžaři způsobit komplikace

Přidělat práci by ale lyžaři mohli v případě úrazu záchranářům horské služby. Pro jejího náčelníka bylo spuštění vleků překvapením. „Předem jsem to nevěděl. Ani kolegové, kteří tam slouží, mi nic nehlásili. Provozovatel s námi otevření areálu nekonzultoval, ale samozřejmě to není jeho povinnost,“ řekl náčelník Horské služby ČR pro oblast Jeseníky Vítězslav Kaller.

V minulých dnech Horská služba upozorňovala na svých stránkách, ať lidé nejezdí na hory, že případný zásah může způsobit zbytečné komplikace. „V současné době zajišťují v horských oblastech služby pouze naši členové. To ale znamená, že jsme plně vytíženi, a pokud by snad někdo z nás přišel během akce do styku s nakaženým člověkem, budeme nuceni některé stanice uzavřít. To by ale zase znamenalo ohrožení pro návštěvníky hor i domácí obyvatele v případě nějaké nehody,“ vysvětlil Kaller.

Nejezdí autobus, parkování je omezené

Počty lyžařů by mohlo přece jenom regulovat to, že z Hvězdy na Ovčárnu nemohou kvůli nařízení vlády dál jezdit kyvadlové autobusy. Zájemci tak musí až nahoru autem a zaplatí za parkování 450 korun. Parkoviště je navíc omezené na čtyřicet míst. „Je to dobře, aspoň těch lidí nepřijde tolik a nebudou se tu hromadit,“ podotkl Figura.

Lyžařská střediska se v Jeseníkách uzavřela nařízením vlády kvůli hrozbě koronaviru 13. března. Sezona se jim tak většinou zkrátila zhruba o dva týdny. Sněhu byl v té době v některých areálech ještě dostatek, jejich provozovatelé tehdy plánovali, že lyžovat se bude až do konce března. Podle serveru České sjezdovky zatím žádný další areál lyžování neobnovil.

Na Ovčárně by podle Figury hlavní sezona začala naopak až nyní, v době, kdy ostatní střediska zavírají. Provoz se tu budou snažit udržet až do konce dubna. „Lyžovat se bude ale regulovaně, sami máme zájem na tom, abychom tu regulaci zvládli,“ dodal.