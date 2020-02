„Chytrá světla“ jako recept na světelný smog. Podle noční hodiny mění intenzitu a zabarvení

„Lampy by měly svítit především dolů, tam, kam je potřeba, a v době, kdy je potřeba. Nemá smysl třeba ve tři ráno ozařovat celé město a také by se měla využívat chytrá řešení, která nám dnešní moderní technologie umožňují,“ řekl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. To znamená taková, která umožňují v průběhu noci intenzitu světla i zabarvení měnit.

Park na Kraví hoře jako inspirace

Ředitel hvězdárny proto nechal v parku na Kraví hoře instalovat čtyři takzvaná biodynamická světla. „Je to v podstatě takový technologický experiment. Součástí lampy je počítač a ta lampa podle toho, jaká je noční hodina, svítí,“ vysvětlil Dušek.

U biodynamického osvětlení je po část noci odbourána modrá složka světla. Večer svítí normálním světlem, po dvaadvacáté hodině se mění v jantarově červené s nízkou intenzitou, při rozednění se zase rozsvítí modře. Světla chce Jiří Dušek rozšířit na celý park. Ten pak má sloužit jako ukázka a zároveň inspirace například pro starosty měst a obcí.

Záře nad městem místo hvězdné oblohy. Světelného znečištění každoročně přibývá. Tolik, že bude brzy i v obcích. Podle astronomů už není tma, ale šero. Zmírnit dopady um. osvětlení by mohla biodynamická světla, která @HvezdarnaBrno zkouší v parku na Kraví hoře.

Účinnost a dopad novinky teď zkoumají i vědci z Vysokého učení technického v Brně. „Čistě technicky jde o to, jestli tato regulace, která má pomáhat přírodě, neškodí jinde. Na to máme analyzátory, které nám řeknou, jestli to světlo je vhodné, nebo ne,“ vysvětlil Petr Baxant z Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické. Absence modré složky ve světle by mohla například způsobovat zvýšenou dopravní nehodovost. Zhoršuje totiž periferní vidění.